O solutie pentru locurile de parcare in marile orase, dar si un soft educational care ofera si optiuni de invatare altfel. Sunt doua proiecte gandite de elevi ai Colegiului National "Grigore Moisil" din Brasov, care au fost si recompensate cu premiul special Accenture, in cadrul Galei DpIT Cluj Napoca. 120 liceeni si studenti din toata tara au fost inscrisi in competitia Academiei "Descopera-ti pasiunea in IT", iar luni, 13 noiembrie, s-a facut premierea, la Facultatea de Studii Economice din ... citeste toata stirea