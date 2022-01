George Simion si-a facut weekendul la Brasov: campanie de imagine la Fagaras, un pic de circ AUR la Rasnov

Caravana AUR condusa de seful partidului, George Simion, a fost duminica, 9 ianuarie, prin Brasov. Prima oprire, cu "recuzita" a fost la Rasnov, la casa pe care ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, o are aici, spune Simion. "Domnule Rafila, sunteti acasa? Am venit cu colegii mei, pentru ca domnul ministru al Sanatatii, Alexandru Rafila, nu ne primeste intr-o audienta. Vine acuma valul si imi ia calul, vine valul 5 si in continuare nu se gasesc antivirale in farmacii si o sa putem considera ca ... citeste toata stirea