Georgescu, lasat din brate de Becali. Sugereaza ca are probleme psihice

Patron la FCSB si parlamentar AUR, Gigi Becali (66 de ani) l-a scos de la inima pe Calin Georgescu, 62 de ani, pe care, la un moment dat, il vedea presedintele tarii, cerandu-le oamenilor sa-l voteze. "M-am pripit atunci, am zis lucruri mari despre el, dar dupa ce a spus mai multe am ramas masca. Tot ce vorbeste... am zis sa imi vad de treaba, si asa am gresit. Nu pot sa ma bag impotriva lui, are si el dreptate, dar si CCR are dreptate, trebuie sa avem grija cine devine presedintele Romaniei. ... citește toată știrea