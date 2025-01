Globurile de Aur 2025: Sebastian Stan a obtinut trofeul pentru "A Different Man". Lista completa a castigatorilor

Globurile de Aur 2025. Sebastian Stan a castigat trofeul pentru "A Different Man".Seara magica la Beverly Hills, unde a avut loc cea de-a 82-a editie a Globurilor de Aur."Emilia Perez", regizat de Jacques Audiard, a fost desemnat cel mai bun film - musical sau comedie, in timp ce "The Brutalist", in regia lui Brady Corbet, a fost ales cel mai bun film - drama, la cea de-a 82-a ceremonie de decernare a premiilor Globurile de Aur care a ... citește toată știrea