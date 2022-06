"Golaniada" din Piata Universitatii, in Piata Sfatului

O expozitie dedicata Mineriadei din 13-15 iunie 1990 este gazduita de spatiul din Piata Sfatului de la intrarea in Muzeul Judetean de Istorie. Cei care nu au prins venirea minerilor in Bucuresti, la inceputul primei veri in libertate pentru Romania pot afla mai multe si vedea imagini interesante legate de inabusirea brutala a "Golaniadei" din Piata Universitatii din Bucuresti. Muzeul Judetean de Istorie, Asociatia 15 Noiemrie si Centrul Rezistentei Antocmuniste au realizat expozitia care poate ... citeste toata stirea