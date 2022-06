Gradina de plante aromatice, in Piata Unirii

Piata Unirii din Brasov are, de curand, o gradinta urbana cu plante aromatice. A fost realizata de activistii implicati in proiectul Food Wave, implementat de Agentia Metropolitana Brasov (AMB), si, in fapt, este vorba despre 8 corpuri mobile, ce formeaza un octogon, in care a fost pus pamant si sadite plantele.Ideea gradinii urbane Food Wave a fost preluata de la municipalitatea din Milano. "Activitatea a fost derulata dupa participarea celor 30 de tineri, timp de 5 zile, la o tabara, unde ... citeste toata stirea