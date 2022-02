Greu fara "banii lui tata"

Firma Elenei Basescu a avut pierdere neta de circa 3.300 de lei in anul 2020, cu 12,19% mai mare decat cea din anul 2019. Societatea a mers in pierdere din anul 2018, potrivit bilanturilor societatii."Se aproba dizolvarea si lichidarea societatii din cauza imposibilitatii de realizare a obiectului de activitate al acesteia', spune asociatul unic, Elena Basescu, in decizia luata la 17 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial. Societatea nu are datorii catre ... citeste toata stirea