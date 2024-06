"Guvernul Copiilor 2", proiectie speciala, in prezenta echipei, la Centrul Cultural Reduta

Filmul inovator Guvernul Copiilor 2 va putea fi vizionat, duminica, la Centrul Cultural Reduta, in prezenta echipei.Guvernul Copiilor 2 - Government of Children 2: Desirable Futures, filmul vizionar regizat de Ioana Mischie, va putea fi vazut intr-o proiectie speciala, in prezenta echipei, la Centrul Cultural Reduta din Brasov duminica, 9 iunie, de la ora 17:00.Filmul prezinta ... citește toată știrea