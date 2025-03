"Hai sa ii injuram si noi pe ei!"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu s-a aflat sambata, 23 martie, alaturi de Crin Antonescu si de presedintele interimar al PNL, vicepremierul Catalin Predoiu, la Suceava, unde i-a indemnat pe membrii partidelor din coalitia de guvernare sa reactioneze la atacurile de pe Facebook."Demult am intrat intr-o defensiva. Cine ne-a trimis in aceasta defensiva? Noi! Cine ne face nou agenda publica, celor care am creat o coalitie de guvernare - si asta inseamna ca avem peste 50%? Cei care au 6%. Cei care ... citește toată știrea