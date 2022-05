Harmanului, cartierul Tiriac

Omul de afaceri brasovean Ion Tiriac (83 de ani) pregateste actele de autorizare pentru constructia a doua ansambluri rezidentiale, in Brasov si Timisoara, pe terenuri pe care inainte de criza imobiliara din 2008 planuia sa faca mall-uri. Fiecare complex imobiliar va avea sute de apartamente de lux. Mai mult, in urmatorul val de investitii ar fi programata si constructia unui turn cu peste 50 de etaje, in locul fostei fabrici de ascensoare IFMA din Capitala."Este inceputul unei era a Tiriac ... citeste toata stirea