Holocaustul romilor

Foto: Imagine datata in intervalul 1936 - 1940, cu romi de pe teritoriul Romaniei, in fata corturilor lor.Aproximativ 25.000 de romi au fost deportati din Romania in Transnistria in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Deportarile au fost motivate in primul rand social, dar au avut si un substrat rasial, de purificare etnica, spun specialisti care au studiat persecutia romilor in timpul regimului Antonescu.Jumatate din romii deportati in Transnistria - teritoriu aflat atunci in administrarea ... citeste toata stirea