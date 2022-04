Horia Brenciu a deschis academie si la Brasov

Copiii brasoveni care doresc sa faca o cariera in muzica au o noua posibilitate, pe langa Scoala de Arte sau Liceul de Muzica. Indragitul interpret Horia Brenciu si-a deschis academie de arte si in orasul nostru. Chiar la subsolul Camerei de Comert si Industrie Brasov vor avea loc cursurile care ii vor pregati pe cei ce iubesc muzica sa isi indeplineasca visul. Cursantii vor invata tot ce au nevoie sa isi poata atinge performanta maxima in muzica, iar Horia Brenciu va preda, la fel ca la ... citeste toata stirea