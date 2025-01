I s-a promis Brasovul, a ajuns "sclav" la Suceava

Foto: Srilankezi care stau la coada pentru a obtine un loc de munca in strainatate.Dupa ce a luat un imprumut de 5.000 de dolari, pe care l-a garantat cu pamantul mostenit de la parinti, ca sa vina sa munceasca in Romania, un srilankez de 46 de ani s-a trezit victima unui lung sir de abuzuri. Dupa ce s-a accidentat la munca, a fost batut de patron si, apoi, nu a gasit la autoritatile romane sprijinul de care avea nevoie.Povestea lui a fost spusa de Iulia Hau, de la HotNews. V-o prezentam in ... citește toată știrea