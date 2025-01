Iarna face spectacol cu Soarele la Brasov. Cu Luna la Bucuresti

"Curcubeul care a inconjurat Soarele" in Poiana BrasovMasivul Postavaru ofera o priveliste spectaculoasa, aflat la cota 1799 metri. Cei care practica sporturile de iarna sau vin sa se bucure de peisaje de basm pot facilita de o vedere panoramica asupra mai multor zone, iar turistii sositi la munte au putut sa admire, in acest weekend, si un fenomen optic deosebit.O uriasa sfera luminoasa, un fel de curcubeu rotund, in spatele careia se intrezarea soarele - asa a aratat cerul in dimineata ... citește toată știrea