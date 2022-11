Asociatia Creatorilor de Arta Traditionala si Contemporana Brasov este alaturi de familia colegului Gabriel Florea, pictor de biserici, in pierdere suferita.Cu regret in suflet va anuntam ca colegul si prietenul vostru Florea Gabriel a parasit acesta lume! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!PRIVEGHI MAINE LA ORELE 18:00, 18.11.22 SI INMORMANTAREA POIMAINE, 19.11.22, ORELE 11:00, LA CIMITIRUL MIHAIL SI GAVRIL DIN STEAGU (de la ... citeste toata stirea