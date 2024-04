Ii "matura" pe evrei de pe trotuare

Unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria echipei nationale a Romaniei a avut si un trecut tenebros in afara gazonului, fiind chiar inchis la finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Originar din Brasov, Iuliu Bodola a inceput fotbalul in orasul natal, la Brasovia, iar finalul de cariera l-a gasit in Ungaria, la MTK Budapesta, unde a jucat pana la 39 de ani.Debutand in echipa nationala la 19 ani, la 10 mai 1931, Iuliu Bodola a adunat in noua ani nu mai putin de 48 de selectii, intr-o ... citește toată știrea