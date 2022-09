Il avem din 1885

Parcul central al Brasovului, ce dateaza de pe la 1885, era la inceput un loc viran de-a drepta si de-a stanga portii vamii, pe locul unde trageau carele satenilor ce veneau cu marfa la targul din cetate.Pe promenada se plimba in cursul saptamanii tineretul brasovean. Duminica dupa pranz era rezervata lucratoarelor si servitorimii, ce primeau liber de la stapani. In timp, zona a fost transformata in ceea ce numim azi parcul central sau Nicolae Titulescu.La sfarsitul secolului al XIX, zona ... citeste toata stirea