Il recunoasteti?"Maicutul" a infuriat politistii

Dupa zeci de amenzi adunate de prin tara, "Maicutul" de la Moinesti, unul dintre cei mai talentati cersetori din tara, a ajuns in arest.Un barbat, in varsta de 31 de ani, a fost retinut de politisti, in judetul Bacau, dupa ce s-a deghizat in maicuta si a cerut bani oamenilor sustinand ca este bolnav si ca are nevoie de o interventie medicala. Barbatul din municipiul Moinesti a fost prins in flagrant delict, pe 31 octombrie, fiind acuzat de infractiunea de "inselaciune". "Cel in cauza era ... citește toată știrea