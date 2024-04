Pe 25 aprilie Ilie Nastase vine la Brasov pentru premiera documentarului NASTY.Premiera documentarului NASTY in prezenta lui Ilie Nastase si a echipei va avea loc la Brasov, pe 25 aprilie, atat la Cinema One, de la ora 19:00 cat si la Cinema City de la ora 20:00.Biletele au fost puse in vanzare pe site-ul: https://transilvaniafilm.ro/nasty-bilete/Ilie Nastase, cunoscut drept "baiatul rau al sportului", a fost adesea descris de presa internationala ca fiind "magnific", "fermecator", ... citește toată știrea