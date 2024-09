In aceasta noapte, ultima eclipsa de Luna din acest an

Spectacolul unei eclipse partiale de Luna va fi vizibil pe cer senin in America de Nord si America de Sud In aceasta seara si in Africa si Europa, miercuri dimineata. In Romania, Luna va aparea chiar in timp ce iese din penumbra, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu". Miercuri, eclipsa va putea fi urmarita de la ora 3.39 si se va incheia la ora 7.05. Maximul eclipsei va fi la ora 5.44.O eclipsa partiala de Luna are loc atunci cand Pamantul trece intre Soare si Luna, ... citește toată știrea