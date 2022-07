In aplauzele a mii de oameni: Rasnovul, gazda celei mai importante probe de tractiune din Romania

Timp de trei zile, de vineri, 15 iulie, pana duminica, 17 iulie, Rasnovul a fost in sarbatoare: au fost zilele orasului si Festivalul National Ecvestru. Primaria Rasnov a pregatit cu mare atentie cele doua evenimente, iar succesul a fost deplin, pentru ca in fiecare zi participarea a fost numeroasa.Cele trei zile de sarbatoare au fost deschise vineri, la ora 16.00, cu traditionala parada, pe traseul pe Troita - Mihai Eminescu - IL Caragiale - Valea Cetatii. Apoi, seara, in Valea Cetatii, ... citeste toata stirea