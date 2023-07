Chiar daca brasovenii au ceva motive de nemultumire in ceea ce priveste centrul istoric al Brasovului si, de multe ori "arata cu degetul" spre Sibiu, un sibian are si cuvinte de lauda despre zona veche a orasului nostru. Astfel, publicatia Turnul Sfatului din Sibiu a publicat o analiza a centrelor istorice din cele doua orase, in special in ceea ce priveste strazile Republicii (din Brasov) si Nicolae Balcescu (din Sibiu). Potrivit jurnalistilor sibieni, Brasovul are mai multe puncte forte.Se ... citeste toata stirea