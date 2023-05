Dupa ce BizBrasov.ro a scris in urma cu un an despre un cersetor, care isi facea veacul in intersectia dintre Calea Bucuresti si Uranus din Brasov, invocand o dizabilitate locomotorie, dar care s-a vindecat in mod "miraculos" dupa ce a ajuns in zona Garii, se pare ca "minunile" continua in orasul de la poalele Tampei.Este vorba de un alt cersetor, care invoca o boala "rara" si care isi face veacul in intersectia de la ITC, dar care pare ca se vindeca "peste noapte". Din nefericire pentru el, ... citeste toata stirea