Chef bucatar Elena Daniela Graura promoveaza o filosofie culinara care imbina traditia Tarii Fagarasului cu inovatia si tehnologia. "In bucataria veche, romaneasca, nu exista risipa. Totul se valorifica, se transforma intr-un alt preparat. In plus, in gospodarie erau porci, pasari, iar orice resturi erau consumate de acestia", sustine Daniela Graura, bucatar, fondatoarea Casa Terra din Fagaras, promotor al Tarii Fagarasului. Despre sustenabilitate si autenticitate ne-a vorbit intr-un interviu ... citeste toata stirea