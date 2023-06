O ursoaica si puiul ei au fost filmati saptamana trecuta (joi, 22 iunie) in Predeal, in timp ce se plimbau prin statiune la ora 8 dimineata. Filmarea a fost postata de o localnica, pe grupul de Facebook Predealul Nostru.Reamintim ca, in noaptea de luni spre marti, 12/13 iunie, tot la Predeal, un urs a intrat in curtea unei case de vacanta, la trei ore dupa plecarea proprietarului, un cunoscut chirurg din Bucuresti. A incercat ... citeste toata stirea