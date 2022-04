In fiecare an: 10 brasoveni in Musashino, 10 japonezi la Brasov

Primarul din Musashino, Reiko Matsushita, si primarul Brasovului, Allen Coliban, au semnat in 8 aprilie, in cadrul unei ceremonii online, un acord privitor la relatiile cetatenesti dintre cele doua localitati, incheiat pentru a marca implinirea a 30 de ani de colaborare . Conform documentului, cele doua municipalitati vor realiza in comun, pe baza de reciprocitate, trimiterea, respectiv primirea de delegatii formate din aproximativ 10 persoane, formate din copiii si tineri. In document se ... citeste toata stirea