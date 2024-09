In UDMR era ratiunea

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, 10 septembrie, ca in momentul de fata nu e stabilitate politica, ci este un haos politic. "E un guvern extrem de dificil si complex. Ei spun ca este stabilitate politica, daca asta e stabilitate politica, era mult mai bine daca faceam alegeri anticipate in 2023, cand am propus prima data si acum am avea cel putin doua institutii politice stabile. Nu e stabilitate politica, asta e haos politic, asa se numeste ceea ce fac ei de un an si ... citește toată știrea