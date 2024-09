Incarcate la Floresti, descarcate la Predeal: Sosea rulanta pentru TIR-urile de pe DN1

Imaginile cu cozile de masini care se intind pe multi kilometri in perioada concediilor sau in weekenduri nu mai sunt o noutate. In asteptarea unei autostrazi care sa lege localitatea Comarnic de Predeal, traficul pe Valea Prahovei a devenit infernal. Pe DN1 aglomeratia a ajuns la noi cote, dupa ce in aceasta vara a fost inchisa circulatia masinilor pe Valea Oltului. Intre Predeal si Busteni masinile au ajuns sa faca si doua ore in cele mai aglomerate zile, intinzand la maximum rabdarea ... citește toată știrea