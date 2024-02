Daca in perioada preelectorala de dinainte de alegerile locale din anul 2020, cei din USR erau campioni in actiuni civice si in campanii de strangere de semnaturi, acum, PSD pare a fi preluat "stafeta". Astfel, presedintele Organizatiei Municipale Brasov a PSD, Lucian Patrascu, a anuntat luni, 5 februarie, ca social-democratii au lansat o actiune de strangere de semnaturi pentru construirea unei parcari subterane in zona Livada Postei. "Facem acest lucru deoarece credem cu tarie faptul ca doar ... citeste toata stirea