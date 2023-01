Inmormantati cu onoruri militare

Sute de oameni, rude, prieteni si colegi de munca i-au condus vineri, 20 ianuarie, pe ultimul drum pe Nicu si Alexandra pepene, cei doi soti ucisi in propria casa din Simon-Bran. Colegii lui Nicu, angajat la ISU Brasov, au venit in tinuta militara si au depus coroane de flori. Nicu a fost imbracat in haine militare de parada si a fost inmormantat impreuna cu sotia sa, Alexandra, cu onoruri militare. S-au tras trei salve in cadrul ceremoniei de la biserica din Simon.Anchetatorii iau acum in ... citeste toata stirea