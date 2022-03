Innobilat: fara experienta, un fost muncitor necalificat, cu facultatea terminata la batranete, pus sef la Loterie

Bogdan Patru (62 de ani) a fost numit director general al Companiei Nationale Loteria Romana, in locul lui Vlad Cristian Soare, potrivit informatiilor G4Media. Numirea a fost facuta de ministrul Economiei, Florin Spataru (PSD), care controleaza compania.Potrivit informatiilor Economedia, numirea lui Bogdan Patru are legatura cu industria "pacanelelor" din Romania.Patru a fost, pana acum un an, presedintele Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje ... citeste toata stirea