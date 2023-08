Liderul AUR, George Simion, are interdictie de a intra in Ucraina pana in anul 2024. Informatia a fost confirmata de Serviciul de Securitate al Ucrainei, la solicitarea jurnalistilor de la Podul.ro. "In scopul asigurarii securitatii statului, SBU a luat decizia de a-i aplica persoanei mentionate (George Simion) o interdictie de intrare in Ucraina pentru o perioada de 3 ani", prevede ordinul. Potrivit presei ucrainene, cei 3 ani ar expira in martie 2024, insa ... citeste toata stirea