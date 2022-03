Iohannis: Crestem cheltuielile de Aparare

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat marti, la capatul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), ca realizarea independentei energetice a Romaniei si cresterea capacitatii de aparare a statului roman au fost definite drept obiective strategice. "Astazi am decis in CSAT o serie de masuri, dupa cum urmeaza: In primul rand, am decis sa intensificam la nivel bilateral si aliat demersurile pentru consolidarea semnificativa a posturii de descurajare si aparare pe Flancul ... citeste toata stirea