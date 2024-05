Iohannis, din Cheile Zarnestiului: "Avem zone extraordinar de frumoase. Poftiti si le vizitati!"

Klaus Iohannis a vizitat miercuri, 22 mai, Cheile Zarnestiului din Parcul National Piatra Craiului, cu ocazia Zilei Internationale a Biodiversitatii, timp in care s-a plimbat cu bicicleta, a asistat la o demonstratie a salvamontistilor si a discutat cu administratorii parcului."Am intalnit astazi oameni extraordinari, care m-au dus in munte""Cred ca este important din cand in cand sa ne detasam de politica si sa vedem ca traim intr-o tara cu o natura extraordinar de frumoasa, care cred ca ... citește toată știrea