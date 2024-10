Ion Iliescu: "Am un zambet de Dacie"

In premiera, la "Avangarda", cu Ionut Vulpescu, Ion Iliescu (94 de ani) explica derapajele ideologice, care fac ca oferta electorala la nivel planetar sa fie traversata de confuzii si de scepticismul electoratului, ca indivizii, nu statul, reprezinta prioritatea politica a agendei publice.Nemilos cu elitele care au privatizat adevarul in societate- Ce credeti despre elita in general si despre elitele noastre culturale si politice?- Mi se pare fascinant cum de la elita bunei guvernari s-a ... citește toată știrea