IPS Teodosie: "Domnul Putin..."

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, intr-un interviu acordat la Radio Dobrogea, ca Vladimir Putin este cel mai mare ctitor la Sfantul Munte Athos si la Ierusalim. "Domnul Putin, care este atat de vehiculat acum in zilele acestea si e vazut atat de negru, nu-i negru cum il prezinta toata lumea. Am spus-o si o spun fara frica si fara nicio ezitare. Este cel mai mare ctitor la Sfantul Munte si la Ierusalim. In tara ... citeste toata stirea