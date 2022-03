Isteriile zilei: Sirenele de razboi de la Brasov si medicamentul nuclear

Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a reactionat dupa ce in spatiul public a aparut anuntul ca joi, 3 martie, intre orele 12.00 si 13.00, vor suna sirenele de alarmare a populatiei in orasul Brasov. "In urma aparitiei in spatiul public a unor mesaje cu privire la desfasurarea de catre ISU Brasov a unui exercitiu de testare a sistemelor de alarmare publica, va informam ca ISU Brasov nu este implicat in desfasurarea vreunui exercitiu. In eventualitatea desfasurarii unor ... citeste toata stirea