Istoria cruzimii la Brasov

Pana tarziu la sfarsitul secolului al XVIII-lea si inceputul secolului XIX-lea, detinutii erau torturati in cetatea de la poalele Tampei. Criminali, talhari la drumul mare, pungasi marunti sau femei banuite de vrajitorie, erau toti torturati inainte de a fi dusi in fata magistratului. Nu de putine ori s-a intamplat ca si victimele sa fie nitel altoite cu varga pe spinare, pentru a fi silite sa spuna tot adevarul in fata judecatorului. In Muzeul de Istorie Casa Sfatului se afla mai multe piese