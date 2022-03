IT-istul care a adus Brasovul in prim-planul zborurilor cu parapanta din lumea intreaga

De doi ani, Brasovul a devenit un punct de reper pe harta zborurilor cu parapanta datorita lui Cristian Deacu. Datorita lui, de doi ani, in judetul nostru se organizeaza concursuri internationale la care iau parte zeci dintre cei mai valorosi parapantisti din toata lumea. IT-ist de meserie, din Bucuresti, Cristian Deacu si-a intemeiat propria afacere in 2007.Pasiunea pentru zborurile cu parapanta a aparut in urma cu mai bine de zece ani. A infiintat chiar si un club, Sky Dreamers, care a ... citeste toata stirea