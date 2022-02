Iubita colega, iubitul coleg

1 din 4 angajati romani spun ca au avut in ultimii 2 ani relatii romantice la munca, desi jumatate dintre ei sustin ca o astfel de legatura la job poate scadea productivitatea, potrivit unui sondajul de Valentine's Day realizat de platforma de recrutare BestJobs, in perioada 25 ianuarie - 8 februarie.Cand vine vorba despre relatiile la locul de munca, parerile sunt impartite, astfel ca 29% se declara impotriva lor, in timp ce 23% spun ca sunt binevenite.Pentru a nu oferi motiv de barfa la ... citeste toata stirea