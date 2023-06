Iulian Popa a fost fotbalist la FC Brasov, Rapid si Otelul, dar dupa retragere a ales sa revina acasa, la Victoria si sa puna umarul la "reasezarea" fotbalului si a sportului in general, in oras. Munceste "in iarba", dar si la birou. In prima faza si-a deschis propria scoala de fotbal, iar apoi s-a implicat si in vechiul club al localitatii de la poalele Muntilor Fagaras."Academia Iulian Popa am construit-o alaturi de trei prieteni, iar pozitia de director al Clubului Sportiv Chimia Orasul ... citeste toata stirea