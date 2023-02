Joc si frica de stomatolog

Mihnea Stoian, un tanar antreprenor de 23 ani care sufera de sindromul Asperger, a intrat in lumea business-ului la doar 18 ani, fiind pasionat de mic atat de domeniul medical, cat si de ideea de a avea propria firma. Primul business infiintat la varsta majoratului se numeste Veve Geek, un magazin online de jocuri de tip board games, care creste rapid, iar in acest an tanarul antreprenor vrea sa lanseze si primul lor joc video.Antreprenor de la 18 aniMihnea a fost pasionat de mic de lumea ... citeste toata stirea