Presa din Ungaria a laudat la scena deschisa comportamentul fanilor de la Rapid. Dupa Gyor - Rapid 32-30, fanii giulesteni, cu o galerie de 300 de oameni, i-au impresionat pe unguri. Modul in care si-au incurajat echipa si faptul ca au facut curatenie in sector, dupa meci, a atras multe laude in presa maghiara."Jos palaria in fata romanilor de la Rapid Bucuresti. Nu doar ca au cantat si au fluturat cu entuziasm steagurile, dar au lasat ... citeste toata stirea