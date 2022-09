Jubileu pentru Ansamblul Folcloric Studentesc "Junii Brasovului"

Casa de Cultura Studentilor Brasov organizeaza cea de a XV-a editie a Festivalului National Studentesc de Folclor. Evenimentul este organizat sub egida Anului European al Tineretului. Are sprijinul Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si al Consiliului Local Brasov.Festivalul se va desfasura la Sala de spectacole a Universitatii Spiru Haret (str. Turnului nr. 7), in data de 30 septembrie 2022, ora 18:30.Devenit traditie pentru mediul cultural brasovean, editia din acest ... citeste toata stirea