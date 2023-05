"Mai intai are de rezolvat o incoronare. Odata ce a trecut de asta, unul dintre punctele de top de pe agenda regelui Charles va fi organizarea unei excursii in Transilvania, zona de legenda a contelui Dracula. Aceasta nu va fi o vizita de stat; in schimb, regele va pleca in evadarea lui obisnuita de vara", au scris, sambata, 5 mai, in ziua incoronarii, jurnalistii de la ziarul australian Brisbane Times, referindu-se la proprietatile regelui de la Viscri, judetul Brasov, si la cele din Valea ... citeste toata stirea