Judetul Brasov are inca un Tezaur Uman Viu: Angelica Lungociu, proprietara Valtorii de la Lisa (FOTO)

Judetul Brasov are sapte detinatori ai titlului de ,,Tezaur Uman Viu".Judetul Brasov are inca un Tezaur Uman Viu: Angelica Lungociu, proprietara Valtorii de la Lisa. Ea este a saptea persoana din judetul Brasov care primeste acest titlu.Ministerul Culturii, prin Comisia Nationala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, va acorda, in cadrul celei de-a 10-a editii a Programului Tezaure Umane Vii, titlul onorific de Tezaur Uman Viu unui numar de 15 persoane purtatoare, creatoare ... citeste toata stirea