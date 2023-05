Junii brasoveni au iesit din nou in fata brasovenilor, in weekend. De aceasta data, la Jocul stramosesc, unde Tinerii din Cacova au facut spectacol.Jocul lor stramosesc este atestat inca din 1830 si are o semnificatie clara, dupa cum ne spune reprezentantul Junilor, Florin Nistor: "Semnificatia jocului consta, in esenta, in miezul dat din vechime, acel protocol social in care, de fapt, pentru prima data in public, o pereche de tineri care se plac au ocazia sa iasa, sa danseze sub privirile ... citeste toata stirea