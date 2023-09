Brasovenii sunt asteptati, sambata, 30 septembrie, la un obicei aparte al Societatii Junilor Dorobanti - ingroparea vatafului. Ritualul incepe de la ora 10.00, in curtea bisericii Sfantul Nicolae din Piata Unirii."Vataful este pus pe scara, este legat fedeles, un alt membru de la Junii Dorobanti mimeaza un preot, alti doi au in maini festile. Preotul, bineinteles, are si o candela si o cartica. Dupa aceea, ceilalti juni il poarta pe scara pe Vataf pe stradutele din Schei si se opresc, il pun ... citeste toata stirea