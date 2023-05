Brasovul are, in prezent, sapte cete de Juni, insa nu dintotdeauna lucrurile au stat la fel. La inceput, cetele au fost mai putine, insa acestea s-au inmultit, in special dupa Razboiul de Independenta din 1877, cand au aparut cete precum Junii Rosiori, care au luptat in razboi alaturi de romanii de peste munti.In urma cu 100 de ani, o parte a Junilor Curcani a decis sa devina de sine-statatoare. Avem, astfel, prima atestare documentara a Junilor Dorobanti, care au sarbatorit evenimentul asa ... citeste toata stirea