Klaus Iohannis, anunt despre pensii si plafonarea preturilor la energie

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a explicat joi ce solutii are coalitia de guvernare in vedere pentru a face fata crizei energetice in aceasta iarna."Exista, intr-adevar, in coalitie astfel de discutii (despre reglementarea pietei de energie in Romania- n.r.) si atat timp cat nu s-au lamurit impreuna cu expertii este prematur sa ma exprim eu. Insa, este clar ca ceva trebuie facut. Asa cum functioneaza acum piata este destul de complicat si destul de scump pentru buget. Nu putem sa